МИД Болгарии выслал российского дипломата

18.12.2020, 16:38, Новости дня

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МИД Болгарии высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже, сообщило агентство Reuters.

«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», – заявили в МИД страны.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США, передает РИА «Новости».