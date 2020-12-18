МИД Болгарии выслал российского дипломата
18.12.2020, 16:38,
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МИД Болгарии высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже, сообщило агентство Reuters.
«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», – заявили в МИД страны.
По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США, передает РИА «Новости».
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