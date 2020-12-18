Мнение: Его точно посадят

18.12.2020, 16:32, Разное

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Тот случай, когда даже твои сторонники почти уверены в том, что тебя посадят в тюрьму и никто из-за тебя не пойдет гулять по улицам российских городов.



Алексей Навальный, вполне вероятно будет задержан после своего возвращения в Россию – по делу о клевете, а также в рамках начинающегося расследования действий, связанных с сотрудничеством с разведслужбами третьих стран, которые вполне могут нанести ущерб национальной безопасности РФ.

Прямую связь с представителями иностранных спецслужб он отрицает, но публично говорит о том, что оппозиция имеет право обращаться к другим государствам для борьбы с тираническим режимом.

О том, что Навальный и его сторонники играют роль медийных персон стало очевидно после их плотной работы с такой организацией как Bellingcat. Еще в 2018 году WikiLeaks опубликовал текст, в котором говорится, что Bellingcat получал финансирование от минобороны Великобритании и вся работа издания ориентирована на британские и американские спецслужбы. Хиггинс (основатель проекта) в своем твиттере назвал приведенные сведения «полной чушью». В своих расследованиях Bellingcat называет сливным ресурсом Кремля уже сам Wikileaks.

То есть Ассанж (основатель Wikileaks), преследуемый западными спецслужбами человек Кремля, по их логике именно так и получается.

Несмотря на все эти факты, Алексей продолжает всех уверять всех в том, что он способен раскрыть такую спецоперацию по его устранению всего за месяц, после тяжелейшего отравления.

Есть ли желание у Навального стать жертвой-арестантом? Да, определенно: по его словам он понимает людей, потому что «сидел» вместе с ними.

Резидент Италии, синьор Вольдемар разорвался просто на мелкие кусочки. Такими темпами скоро и на озеро Комо будет нечего вывозить pic.twitter.com/Jo8tBeKk6p

— Alexey Navalny (@navalny) December 16, 2020