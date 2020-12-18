Константин Богомолов и другие гости коктейля Клуба “418”

18.12.2020, 16:18, Разное

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Коктейль прошел в пространстве Клуба на Малой Бронной улице. Среди гостей были замечены Константин Богомолов, Сати Спивакова, Вика Газинская, Екатерина Мцитуридзе, Екатерина Мухина, Оксана Бондаренко, Алексей Боков, Валерия Роднянская и другие.

Надежда Оболенцева, Константин Богомолов, Ирина Кудрина Сати Спивакова Вика Газинская Екатерина Мцитуридзе Михаил ДруянВ рамках мероприятия прошла викторина с вопросами на темы прошедших в Клубе в 2020 году лекций. Обсуждали и итоги года – в феврале 2020 лекцией Петра Авена Клуб запустил совместную публичную программу с ММОМА, в марте впервые “вышел в онлайн” с лекциями и встречами – их за год провели более 30, среди них были беседы с Валерием Гергиевым, Павлом Лунгиным, Мариной Лошак, дважды ездили в Санкт-Петербург – в августе на экскурсии с Домом Лурье по городу и Комарово, и в начале декабря – на оперу “Евгений Онегин” с Анной Нетребко, в сентябре поздравляли с днем рождения Аллу Сергеевну Демидову, а в ноябре провели совместные с проектом Валерии Роднянской Shaltai Editions чтения в Доме Творчества писателей Переделкино.

Оксана Бондаренко, Надежда Оболенцева и Ксения Тараканова Алексей Боков и Ирина Кудрина Валерия Роднянская Екатерина Мухина Фатима Ибрагимбекова Евгения Попова