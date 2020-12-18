 

Ушедший с завода “Северная верфь” кот вернулся спустя полтора года

18.12.2020, 16:12, Разное
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Весной 2019 года с завода “Северная верфь” в Санкт-Петербурге неожиданно для всех пропал кот по кличке Василий Стерегущий, передает Пятый канал. Вся территория предприятия была оклеена его фотографиями с просьбами помочь в поисках всеобщего любимца. Однако тогда все попытки найти пушистый талисман успехом не увенчались.

Василий Стерегущий вернулся сам, спустя полтора года после своего неожиданного исчезновения. О причинах его отсутствия работники “Северной верфи” могут только строить догадки.



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