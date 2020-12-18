Ида Галич рассказала о проблемах в отношениях с мужем

18.12.2020, 16:10, Разное

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Известный российский блогер и ведущая Ида Галич прокомментировала информацию о проблемах с мужем. В последнее время она стала получать множество сообщений от поклонников со словами поддержки ее семье.

В течение нескольких месяцев в СМИ то и дело публикуются сведения о разводе Иды Галич и ее супруга Алана Басиева. Пара узаконила отношения 2,5 года назад. Минувшей зимой блогер подарила возлюбленному первенца сына Леона. В личном микроблоге социальной сети Instagram знаменитость решила ответить на самый популярный вопрос поклонников. В отношениях супругов на сегодняшний день все гладко, но они решили идти разными творческими направлениями.

Ида Галич также отметила, что в скором времени планирует устроить себе небольшой отпуск, чтобы отдохнуть от работы и накопившихся проблем. Блогер планирует восстанавливать силы одна. Во время путешествия маленький сын останется с ее родителями.