Названа сумма, которую звезды тратят на поддержание красоты

18.12.2020, 16:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты оценили, сколько звезды тратят денег на поддержание своей красоты. По их словам, суммы могут достигать миллиона долларов.

Рианна

Рианна регулярно меняет стрижки и экспериментирует с покрасками. Также поп-исполнительница не отказывает в себе в покупке дорогостоящих париков. В неделю личному парикмахеру Рианна платит 16 тысяч долларов. 50 тысяч долларов в месяц ей обходятся различные косметологические процедуры по уходу за телом и лицом.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян уделяет большое внимание собственному внешнему виду. Зарплата ее визажиста в месяц составляет пять тысяч долларов. Одна стандартная укладка длинных локонов обходится супруге Канье Уэста в 500 долларов. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не жалеет финансовых средств на уколы красоты и пластику.



Изображение взято с: [email protected]

В среднем в месяц ее внешность обходится в 20 тысяч долларов, в вышеназванную сумму не включены приобретаемые косметические средства.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не пользуется слишком дорогой косметикой, но ей ежедневно делают укладку волос. Кроме того, она регулярно отбеливает зубы, посещает визажиста, делает различные уходовые процедуры. В месяц сумма составляет 40 тысяч долларов.



Изображение взято с: [email protected]

Анджелина Джоли

В неделю личному косметологу актриса платит 15 тысяч долларов. Поскольку присутствуют проблемы с кожей, Джоли приходится отдавать 25 тысяч долларов врачам-дерматологам. В месяц общая сумма порой достигает 85 тысяч долларов.



Изображение взято с: Кадр из фильма «Малефисента»

Виктория Бекхэм



Изображение взято с: [email protected]

Виктория Бекхэм для многих представительниц женского пола считается эталоном красоты. Она является обладательницей проблемной кожи, поэтому раз в неделю ходит к косметологу. Один визит к специалисту артистке обходится в 15 тысяч долларов.