 

Андрей Григорьев-Апполонов переболел коронавирусом и бросил курить

18.12.2020, 16:10, Разное
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Солист известной российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что переболел коронавирусом. К тому же он бросил курить. Этой информацией артист поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
Андрей Григорьев-Апполонов в течение долгого времени не выходил на связь со своей аудиторией. Недавно он решил напомнить о себе подписчикам. Певец рассказал, что в бессимптомной форме переболел коронавирусом. Некоторые предположили, что солист популярного коллектива бросил курить, чтобы избежать осложнений на легкие.

В комментариях поклонники порадовались тому, что с их кумиром все в порядке. Они похвалили Григорьева-Апполонова за то, что он смог избавиться от пагубной привычки. Большинство подписчиков пожелали ему крепкого здоровья.



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