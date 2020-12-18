 

Путаница с оплатой счетов может быть симптомом приближающейся болезни Альцгеймера

18.12.2020, 16:08, Разное
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Американский Национальный институт старения указывает, что на ранних стадиях болезни Альцгеймера человек все еще способен оплатить свои счета. Однако более сложные операции (например, подведение баланса) у него могут вызвать затруднение. Новое исследование показывает, что за несколько лет до диагноза у людей могут возникать разнообразные сложности в обращении с деньгами, включая оплату счетов.

Ученые проанализировали данные о более чем 80 тысячах пожилых американцев, которые жили самостоятельно и пользовались медицинской страховкой Medicare. Эти данные они сопоставили с отчетами об их платежах и кредитах.

За время исследования деменция развилась примерно у 27 тысяч участников исследования. В среднем за шесть лет до диагноза болезни Альцгеймера люди на 5,2% чаще начинали задерживать платежи, а спустя девять месяцев после диагноза – на 17,9% чаще по сравнению с людьми без деменции. Кроме того, у них гораздо чаще был негативный кредитный рейтинг. Около 80% просроченных платежей были связаны с кредитными картами.

Более выразительными «финансовые симптомы» болезни Альцгеймера были у людей с более низким уровнем образования, они начинали появляться за семь лет до диагноза. Люди с высшим образованием обычно начинали путаться с платежами позже – за два с половиной года до развернутой картины болезни.

Авторы исследования сравнили сложности в обращении с деньгами пациентов с болезнью Альцгеймера и другими болезнями. Оказалось, что при деменции есть уникальные паттерны нарушений, которые отличают ее от, например, «финансовых симптомов» нарушений зрения. Так, до установления диагноза глаукомы, люди обычно не имеют трудностей в обращении с деньгами.

Ученые считают, что данные их исследования дают еще один инструмент для раннего выявления людей с болезнью Альцгеймера.



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