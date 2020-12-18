 

На оккупированных территориях Украины выявлено 160 мест несвободы – Мамедов

18.12.2020, 16:00, Новости дня
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На оккупированных территориях Украины выявлено 160 мест, в которых незаконно удерживаются люди. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил “Укринформу” в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

“Нами установлено 160 незаконных мест несвободы и более 3,5 тыс. жертв, из которых почти половина – гражданские. Сейчас по всем фактам нарушения международного гуманитарного права (и не только относительно пыток) мы совместно с общественными организациями… подготовили и передали в МУС (Международный уголовный суд в Гааге. – “ГОРДОН”) 15 аналитических материалов”, – сказал он.

По данным заместителя генпрокурора Украины, девять таких сообщений касаются военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и шесть – оккупированных территорий Донбасса.

“Я вам хочу сказать, не так просто такие факты собирать. Свидетели, а тем более жертвы, не очень хотят давать показания. Это для них повторная виктимизация, упоминания о пережитом – психологическая, а часто и физическая травма. Но мы стараемся найти подход”, – объяснил Мамедов.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2020 года в Службе безопасности Украины сообщали о 535 людях, которых незаконно лишили свободы боевики “ДНР” и “ЛНР”.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона пытается “как можно быстрее” вернуть украинцев, которые удерживаются на временно оккупированных территориях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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