 

По инициативе Кличко Киевсовет соберется на внеочередное заседание для распределения 400 млн на борьбу с коронавирусом

18.12.2020, 16:00, Новости дня
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Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета. На сессии депутаты должны будут решить финансовые вопросы, главный среди которых – выделение в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом Кличко сообщил 18 декабря во время онлайн-брифинга, пишет сайт политика.

“Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. В этом году. Речь идет о более чем 400 млн гривен”, – сказал мэр.

Для этого столичный департамент здравоохранения подготовил проект изменений в программу “Здоровье киевлян”, сообщил Кличко.

“И я уверен, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение. Без лишних проволочек и политизации важной для спасения людей проблемы”, – заявил городской голова столицы. 

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

В Киеве за минувшие сутки выявили 1658 новых больных коронавирусной инфекцией, умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице – 1679 летальных случаев от COVID-19, подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330, сообщил Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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