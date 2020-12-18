 

Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

18.12.2020, 16:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ № 577/2020 о назначении на должность главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Ющенко. 

Перед этим – указом № 576/2020 – глава государства уволил предшественника Старуха Виталия Боговина. 

Боговин занимал должность главы ОГА с июня.

Старух стал третьим за год главой Запорожской ОГА. До него и Боговина регионом руководил Виталий Туринок. 

Старух родился в 1973 году. В 1995-м окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях, награжден орденом “За заслуги” III степени, сказано на сайте президента. 

Старух был главой Запорожской ОГА в 2008 – 2010 годах. Фото: zoda.gov.ua 

Кабмин согласовал назначение Старуха 16 декабря. Выступая перед министрами, он отметил, что “не новый человек” на государственной службе. Старух работал в секретариате президента Украины с 2005-го по 2010 год. В службе региональной политики прошел путь от инспектора до руководителя, а с 2008-го по 2010 год возглавлял Запорожскую ОГА.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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