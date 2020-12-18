 

В РФ создали материал для «самозалечивающихся» дорог

18.12.2020, 15:54, Новости дня
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Уникальную разработку представили ученые из РЭУ имени Г.В. Плеханова. Сотрудники университета предлагают убить сразу двух зайцев, так как одновременно нашлось применение вторичному сырью из пластика, а также появился материал для так называемых самозалечивающихся дорог.

Именно в этом порядке, говорят специалисты. Из первого делают второе. Пластик, который уже непонятно куда девать, может найти свое применение при строительстве дорог. Полимер, который из него получается, оказался лучше асфальта. Мелкие ямки, появляющиеся после дождей и морозов, «залечиваются» сами.

Если технология станет применяться повсеместно, больше не нужно будет выбрасывать пластик на свалки. Наоборот, производители дорожного покрытия, наверное, сами вывезут эти отходы с мусорных полигонов.



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