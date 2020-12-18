Ученые создали «умную» майку для спортсменов

18.12.2020, 15:54, Новости дня

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Ученые их Иннополиса предложили оснастить спортивную майку рядом датчиков, фискирующих мышечную и другую активность у спортсменов. В результате получился «умный» элемент костюма, который больше всего подойдет гимнастам или участникам соревнований по прыжкам с трамплина.

Датчики собирают информацию не столько о состоянии организма, сколько о правильности выполнения упражнений. Во время тренировок это очень полезно, говорят специалисты. Можно ведь на основе полученных данных провести анализ ошибок и поработать над их исправлением.

Кстати, в разработке также приняли участие российские исследователи из Чайковского государственного института физической культуры и Инжинирингового центра Университета Лобачевского.