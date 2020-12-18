Командующему воздушными силами ВСУ объявили о подозрении по делу о крушении Ан-26

18.12.2020, 15:44, Новости дня

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Госбюро расследований Украины в рамках дела о крушении самолета Ан-26 под Харьковом объявило о подозрении командующему воздушными силами ВС Украины Сергею Дроздову, сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

По его данным, на основании полученных доказательств ГБР обоснованно подозревает причастных к организации полетов лиц, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности, передает ТАСС.

«На сегодняшний день нами вручено письменное сообщение о подозрении руководителю полетов военной части… который в этот день осуществлял управление полетами, сообщено о подозрении командиру военной части, который утверждал план полетов с нарушениями, а также сообщено о подозрении командующему воздушных сил Вооруженных сил Украины, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло указанную трагедию», – сказал Приймачок.

Руководство полетов подозревается по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним», статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Также Приймачок отметил, что их подозревают по статье «халатное отношение к военной службе».

По словам начальника отдела ГБР, расследование установило, что во время полета руководство управления полетами допустило на борт самолета летчиков, которые не имели практического опыта управления самолетом с нагрузкой. Он отметил, такое нарушение было систематическим и выполнялось «в режиме конвеера».

Ранее украинский вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что крушение Ан-26 под Харьковом произошло по нескольким причинам, в том числе из-за отказа системы управления двигателя и недостаточной подготовки экипажа.

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, двое курсантов спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.