На выставке одноглазых змей москвич придушил питона

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18.12.2020, 15:37, Разное
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На ежегодной выставке декоративных змей с дефектом одного глаза произошёл инцидент, в ходе которого один из её участников — москвич Сергей Тарасов, выступавший с ручным ужом, пытался задушить одноглазого питона по имени Солид.

Злоумышленник был задержан и уже дал признательные показания. Он сознался признался, что пытался таким образом избавиться от конкурента в виде главного фаворита конкурса.

– Мне было по-настоящему горько видеть, как эта рептилия собрала вокруг себя участниц и судей-женщин, которые только и делали трогали, гладили и фотографировались со змеёй, вопреки правилам выставки. Хозяин животного, кстати, шептался в мою сторону, а девушки еще и смеялись над моим ужом. Я не вытерпел и начал душить его питона, — признался задержанный Сергей Тарасов.

Также сообщается, что Солид был спешно вывезен из выставки в коробке и направлен в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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