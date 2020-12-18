Мурад и Наталья Османн впервые станут родителями

18.12.2020, 15:24, Разное

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Создатели фотопроекта #followmeto Мурад и Наталья Османн впервые станут родителями. Об этом пара сообщила лично на своих страницах в Instagram, отметив, что путь к будущему пополнению в семье был для них непростым.

Мурад и Наталья Османн Я столько раз представлял момент, когда ты мне скажешь, что я буду отцом. Когда ты показала мне тест, я совершенно не поверил, и в течение нескольких месяцев каждый раз трогал твой живот, с волнением спрашивал – “А ты точно беременна?”. Это был самый лучший подарок на день рождения – мы так этого ждали и так долго шли к этому. Я очень тебя люблю – ты мой мир, и скоро нас станет трое. Пожелайте нам удачи в это особенное время,- написал Мурад, опубликовав фото беременной Натальи. Сама Наталья опубликовала фото с новой обложкой журнала со своим участием, отметив, что хотела как можно дольше сохранить в тайне свое “интересное положение”:

Через несколько недель нас будет трое… Несмотря на то, что мы 10 лет в блоггинге, мне было важно сохранить свое пространство в этот период… Я очень хочу этой обложкой и откровенным интервью поддержать всех, кто в начале пути, чтобы никто не отчаивался и продолжал мечтать о пополнении семьи, я рассказываю о том, как социум может быть нетолерантен и давить и даже причинять боль.

Наталья Османн Мурад и Наталья сочетали себя узами брака в 2015 году в подмосковной усадьбе “Жаворонки”. Гостями торжества стали Светлана Устинова и Илья Стюарт, Мария Ивакова, Евгения Линович и другие небезызвестные друзья молодоженов. Ведущим церемонии выступил Артем Королев. Организаторы свадьбы воплотили задумку пары, создав на площадке сюрреалистичную атмосферу, воспроизводящую волшебный мир: огромные пегасы, дорожка к алтарю, напоминающая лестницу в небо, летящие облака.

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