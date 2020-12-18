 

После пропажи восьми детей в пещерах в Подмосковье предложили открыть спелеопарк

18.12.2020, 15:18, Разное
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С неожиданным предложением после инцидента с группой из восьми детей выступил диггер Даниил Давыдов. Ребята, которых сопровождал отец одного из юных туристов, и один экскурсовод, заблудились в Сьяновских каменоломнях в Московской области. Закончилось все хорошо – группе удалось самостоятельно выйти наружу.

Для того, чтобы в будущем подобных проблем не возникало, к проблеме необходимо подойти комплексно. “Нужно сделать спелеопарк с нормальным входом, где бы висели карты через несколько метров, где бы была телефонная связь (сотовая в пещерах не ловит), чтобы была возможность сообщить о форсмажорах”, – цитирует “Радио 1” Даниила Давыдова.



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