YouTube и Facebook грозят крупные штрафы за отказ удалить контент

18.12.2020, 15:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Частыми нарушителями являются крупные иностранные компании. Среди них – Google (YouTube), Facebook и Twitter, отмечают парламентарии.

Если провайдер хостинга повторно нарушит требование, то это повлечет административный штраф для граждан в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – 500-800 тысяч рублей. Юрлица заплатят от одной двадцатой до одной десятой от размера годовой выручки.

“Если правонарушитель не предоставлял товары и услуги в предшествующем календарном году, сумма будет исчисляться по предшествующей части календарного года, в котором было выявлено нарушение, но составит не менее четырех миллионов рублей”, – пишет “Интерфакс”.

Также поправки привязывают к уровню дохода штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удаляют информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы порнографического характера, а также сведения о способах разработки наркотических и психотропных веществ.

За это для граждан предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 800 тысяч до миллиона, для юрлиц – от одной десятой до одной пятой выручки за календарный год, предшествовавший году, в котором совершено нарушение.

Депутаты ссылаются на статистику Роскомнадзора. Из нее следует, что частыми нарушителями являются крупные иностранные ресурсы.

Вопреки требованию регулятора, YouTube не удалил более 10 тысяч страниц с запрещенной информацией, Twitter – 1,4 тысячи, примерно столько же Instagram, а Facebook отказался удалять 362 страницы.