Анатолий Вассерман предрекает разделение мира на валютные зоны после выборов в США

18.12.2020, 15:16, Разное

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Анатолий Вассерман пояснил о своих прогнозах относительно положения в мире после выборов в США. Политконсультант уверен, что планета будет разделена на валютные зоны.

В ноябре в Соединенных Штатах состоялись очередные выборы главы государства. После долгих перипетий стало ясно, что пост президента в этот раз займет экс-сенатор Джозеф Байден. По мнению политического эксперта Анатолия Вассермана, от победы демократической партии Соединенных Штатов стоит ожидать перемен глобального масштаба. Данная политсила продолжит традиционную для ее членов риторику мирового господства Штатов. Американская политика усиления глобализма, несмотря на то, что идет в разрез с объективными цивилизационными процессами, направлена на усиление позиций только своей страны.

Следование планам демократов США в итоге расколет мир на несколько зон с разными валютными системами. Также следует ожидать формирования несколько силовых полюсов с полностью замкнутыми экономиками и сферой технологий. Вассерман акцентирует внимание, что данный раздел уже начат еще при предыдущем президенте Соединенных штатов. Так, Дональд Трамп начал масштабную экономическую войну с Китаем, что привело в итоге только к возникновению второго независимого центра, способного при этом сдерживать экспансию своего оппонента.

Несмотря на продолжение данной тенденции, правление Байдена ознаменуется попытками расширения своей власти. Это станет началом катастрофы, политконсультант приводит в пример факт развязывания всех войн США за рубежом именно демократами. Прикрываясь благородными целями, таким образом Вашингтон пытается влиять на весь мир. Но если ранее Соединенные Штаты ограничивались прямыми боевыми действиями в небольших странах или регионах, то для выхода из сложившегося кризиса этого будет мало. Поэтому демократы могут пойти в подобных вопросах дальше, чем это делали их предшественники.