Алексей Панин снялся обнаженным с накрашенными губами

18.12.2020, 15:16, Разное

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Эпатажный российский актер Алексей Панин предстал на новом фото обнаженным с накрашенными губами. Снимком он поделился в разделе «Истории» на своей второй странице в социальной сети Instagram.

Алексей Панин не стесняется публиковать откровенные фотографии. На новом снимке он предстал с приспущенными штанами, показав свой оголенный торс и зону, где расположены гениталии. Последние он закрыл в фоторедакторе для соблюдения цензуры.

На лице Панина присутствовал яркий макияж. Он накрасил губы красной помадой и выразительно подвел глаза. Актер не объяснил, с чем связано его обнаженное фото.

Напомни, что на сегодняшний день Алексей Панин находится в Испании, где оформил вид на жительство. Перед эмиграцией актер заявил, что очень устал от гомофобного общества. Себя артист считает бисексуалом.