 

Названа дата премьеры украинского мультфильма “Гулливер возвращается”. Трейлер

18.12.2020, 15:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьера мультфильма “Гулливер возвращается” студии “Квартал 95” и компании Gulliver Film в кинотеатрах состоится 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщается 18 декабря на странице проекта в Instagram.

Авторы также обнародовали трейлер мультфильма.

Мультфильм “Гулливер возвращается” – первый полнометражный анимационный фильм студии “Квартал 95” и Gulliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Героей мультфильма озвучили звезды украинского шоу-бизнеса и актеры Студии “Квартал 95”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В США начали расследование против сына Байдена

21.10 / Новую версию Volkswagen Golf R заметили во время финальных испытаний

27.08 / Kurier – в общении с Путиным помогут не реверансы, а диалог на равных

26.08 / Зеленский: Украина должна получить четкий перечень условий для членства в ЕС

12.12 / Украина разместила еврооблигации на $600 млн – Минфин

27.09 / Семья Ефремова заподозрила Пашаева в мошенничестве

30.09 / Facebook объединил чаты Instagram и Messenger

17.07 / Полиция в поисках поддержки

24.07 / Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

01.12 / Ученые напомнили, что уже можно замедлять и останавливать свет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска