Названа дата премьеры украинского мультфильма “Гулливер возвращается”. Трейлер

18.12.2020, 15:06, Новости дня

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Премьера мультфильма “Гулливер возвращается” студии “Квартал 95” и компании Gulliver Film в кинотеатрах состоится 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщается 18 декабря на странице проекта в Instagram.

Авторы также обнародовали трейлер мультфильма.

Мультфильм “Гулливер возвращается” – первый полнометражный анимационный фильм студии “Квартал 95” и Gulliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Героей мультфильма озвучили звезды украинского шоу-бизнеса и актеры Студии “Квартал 95”.