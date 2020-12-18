Мнение: Как подрываются клановые отношения в Дараа

18.12.2020, 14:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Современные историки сирийского восстания и последующей гражданской войны подчеркнули роль, которую кланы Дараа сыграли в протестном движении и вооруженном конфликте против режима Башара Асада. Племенные представления о чести, поддержке и мести были важными факторами в разжигании восстания и сохранении оппозиции режиму Асада. Точно так же эти сильные племенные сети позволили жителям Дараа поддерживать друг друга во время конфликта, который длился с 2012 по 2018 гг.

В 2018 г, сирийским правительственным силам Асада при поддержке РФ удалось восстановить контроль над удерживаемыми оппозицией территориями в Дараа. РФ превратилась в главного посредника власти, заключив соглашения между повстанцами и Асадом, что, в свою очередь, позволило повстанцам держать часть своего оружия под знаменем сформированной РФ 8-й бригады. Тем не менее, с 2018 г сплоченные племенные сети в Дараа функционируют как ядро ​​для продолжения восстания против режима Асада. Однако те же племенные атрибуты, которые создают взаимосвязь между людьми Дараа, также делают их восприимчивыми к стратегии режима, направленной на натравливание кланов друг на друга и усиление возникающей в результате распри для оправдания применения силы с целью установления полного контроля.

Племенные концепции коллективных действий (Faz’a), поддержки (Takatuf) и мести (Tha’r) по-прежнему мотивируют жителей Дараа противостоять агрессии ополченцев Асада. В знак солидарности с аль-Санамайном, городом, который подвергся нападению ВС Асада в феврале прошлого года, жители Дараа провели демонстрацию против попыток режима разоружить оппозиционные группы аль-Санамайна. Протестующие скандировали, как и в начале восстания: “Мы лучше умрем, чем будем унижены”. – во как.

Они также призвали местное вооруженное сопротивление принять меры в знак солидарности со своими товарищами даравитами в аль-Санамайне. После этих демонстраций было совершено несколько нападений на правительственные контрольно-пропускные пункты, осуществленные либо молодежью, либо группами сопротивления.

Со времени заключения соглашений о примирении в 2018 г видные общественные деятели также играли многогранную роль в Дараа. Эти люди не обязательно являются традиционными племенными вождями семей шейхли. Вместо этого возникли два новых типа социальных фигур, оба с племенным происхождением.

1) Первые – это члены военных группировок, получивших известность во время вооруженного сопротивления, такие как Ахмад аль-Ода, бывший лидер повстанцев и нынешний командир 8-й бригады.

2) Вторые – это гражданские лидеры, которые управляли территориями, неподконтрольными режиму до 2018 г, такие как адвокат Аднан аль-Масалмех.

Однако эти два типа актеров выполняют разные роли. Новые военные деятели появляются на протестах против режима в окружении других племенных вождей и знати. Аль-Масалмех был главной силой в мобилизации кланов Дараа на объединение против того, что он называет “планами раздела режима”. Рост этих новых социальных фигур иллюстрирует динамичный характер трайбализма в САР, который доказал свою способность адаптироваться к новым социальным и политическим обстоятельствам, даже если он ослабляет традиционное племенное руководство.

В целом, многие видные деятели, такие как Адхам аль-Карад, Анвар аль-Рифаи и Мисаб аль-Барадан, пытались установить канал связи между своими общинами и правительственными учреждениями, чтобы удовлетворить социальные запросы и требования, связанные с обслуживанием. Клановые сети предоставили гражданским лицам в Дараа канал для озвучивания своих требований властям режима.

Тем не менее трайбализм может быть палкой о двух концах. Его опасная грань видна, поскольку режим пытается использовать разногласия между племенами и сеять вражду и недоверия среди дараави. Режим пытается осуществлять контроль, организовывая племенные собрания, чтобы легитимировать себя в качестве официальной правящей власти. Во время Форума сирийских кланов в Дараа в прошлом году среди участников была сеть клиентелистов режима Асада, состоящая из традиционных вождей племен Дараа. Эти шейхи попытались усилить заявление о том, что дарави широко поддерживают президента Асада и сирийскую арабскую армию. Шейх Абдулазиз из клана ар-Рифаи утверждал, что “люди в мухафазе Дараа гордятся большими победами, достигнутыми сирийской армией в ее войне против терроризма и его сторонников”.

Однако для многих дарави эти организованные режимом племенные собрания создают ощущение, что они подвергаются цензуре и контролю со стороны поддерживающих Асада шейхов. Это, в свою очередь, ведет к чувствительности и разделению между семьями и кланами. Часто представители племен, такие как шейх Анвар ар-Рифаи, становятся объектом покушений.

Когда сирийская армия Асада захватила мухафазу Дараа в 2018 г, многие наблюдатели считали, что вооруженный конфликт на юге САР подошел к концу. Они не предвидели, что племенные оппозиционные сети останутся прочными перед столкновением с ополченцами режима Асада. В то время как трайбализм сохранил связь между даравианцами и дал им большую гибкость для поддержания сопротивления, эти же характеристики также дают режиму Асада ключ к разделению племен против самих себя и потенциально могут привести к подавлению сопротивления и возвращению Дараа в лоно режима.