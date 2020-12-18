Тихановской выдвинули условие для приезда в Киев: Должна быть четкая позиция

18.12.2020, 14:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава украинского ведомства заявил, что у Светланы Тихановской должна быть четкая позиция по принадлежности Крыма. “Это в ее же интересах”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции.

Если оппозиционер приедет в Киев и начнет общаться с журналистами, то один из первых вопросов будут о полуострове. Нечеткий ответ может сыграть против Тихановской, отметил Кулеба.

“Я забочусь больше о ней, чем о себе”, – сказал министр.

Напомним, что оппозиционер долгое время отказывалась отвечать на вопрос о том, к какой стране относится Крым. В начале ноября Тихановская заявила, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.

Ее слова вызвали бурные обсуждения в Сети. Многие обвинили политика в попытке идти на поводу у Запада. Наиболее радикально настроенные пользователи предложили запретить Тихановской въезд в Россию.

Напомним, что Крым был присоединен к России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал референдум, на котором большинство жителей полуострова отдали голос за отделение от Украины.

Ряд западных стран отказался признать итоги референдума. Власти России в свою очередь сообщили, что голосование прошло в соответствии с международными законами и нормами.