Сделано заявление об эффективности российской вакцины от ВИЧ

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18.12.2020, 14:24, Разное
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Вакцину от ВИЧ разрабатывает научный центр “Вектор” Роспотребнадзора. 18 ноября сотрудники предприятия сообщили “Интерфаксу”, что препарат способен вырабатывать антитела к вирусу. Это выяснилось во время первой фазы клинических испытаний.

В научном центре также отметили, что вакцина “КомбиВИЧвак”, протестированная на добровольцах, является безопасной. Она не вызывает побочных эффектов и “индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ”.

Также существует усовершенствованный вариант препарата от “КомбиВИЧвак” – “КомбиВИЧвак-Ново”. Эффективность этой вакцины также будет определяться во время клинический исследований.

Напомним, о разработке препарата “КомбиВИЧвак” рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря 2020 года. Научный центр “Вектор” получил разрешение на клинические исследования вакцины от ВИЧ в 2013 году. Эта работа будет проводиться до конца 2021-го.

В испытаниях принимают участие 240 добровольцев из медсанчасти Федерального медико-биологического агентства России и инфекционного центра. Эти медицинские организации находятся в Новосибирской области.



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