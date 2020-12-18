Виталий Мутко: К концу 2020 года банки выдадут льготной ипотеки на 1 трлн рублей

18.12.2020, 14:22, Разное

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Возглавляющий АО «Банк Дом.рф» Виталий Мутко в интервью финансово-экономическому журналу Forbes пояснил о том, что на конец уходящего года кредитными учреждениями страны будет выдано гражданам льготной ипотеки на сумму в 1 триллион рублей. Политический деятель охарактеризовал темпы роста данного показателя как «рекордные», информирует forbes.ru

Главной причиной такого положения дел собеседник издания назвал реализацию в российском государстве программы по льготному кредитованию под 6,5 процента, которая была запущена по инициативе лидера РФ Владимира Путина. «Однако стоит отметить, что на долю ипотеки на первичном рынке, находящейся в структуре всего объёма выдаваемых ипотечных займов, приходится лишь порядка трети, а около 70-ти процентов – это вторичный рынок. Ставки в нынешнем году снижаются не только на новостройки, но и во всех других сегментах. Таким образом, на рост соответствующего рынка оказывает влияние также мягкая кредитно-денежная политика ЦБ РФ. Ключевая ставка – всего только 4,25 %. Что касается рыночных ставок, речь идёт о 8 процентах, тогда как ещё двумя годами ранее данный показатель находился на уровне в 11 %», – проинформировал Виталий Мутко.

По словам главы уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, возглавляемое им АО является оператором программы льготной ипотеки. Еженедельно финансово-кредитные учреждения страны отчитываются о том, как она реализуется.

«На сегодняшний день люди получили уже 313,2 тысячи кредитов. При этом речь идёт о сумме в 902,8 миллиарда рублей. Думаю, к концу уходящего года по данной программе банками будет выдано ипотеки с государственной поддержкой под 6,5 процента на сумму в 1 триллион», – поделился своим мнением Виталий Мутко.

Также государственный деятель затронул тему подорожания в стране продуктов. Специалист напомнил: по оценке сотрудников Росстата, рост цен с января по сентябрь включительно составил в среднем 8,5 процента. В одних городах (как правило, более крупных) подорожание выражено сильнее, в других – слабее. Среди причин этого Виталий Мутко назвал увеличение стоимости стройматериалов, нехватку рабочей силы, рост спроса на жильё.

«Важно то, что даже в столь сложное время мы подстегнули запуск проектов, и он оказался даже больше, чем в прошлом году. Благодаря этому появилась уверенность в способности застройщиков сформировать задел для качественного увеличения объёмов в ближайшие несколько лет. Тревогу же вызывает тот факт, что не растут доходы граждан», – отметил политик. Для того чтобы избежать худших последствий, должно наращиваться предложение жилья, запускаться новые проекты, добавил он.

Одной из основных задач АО «Банк Дом.рф» его руководитель назвал создание конкурентной среды. Другой вопрос заключается в том, каким должно быть число застройщиков.

«По нашим данным, на рынке ныне работают 2,2 тысячи групп компаний, общее же количество застройщиков достигает отметки в 3 300. Это много или мало? Компаниями ведь создаются специализированные застройщики под каждые отдельные объекты, и данный фактор также следует принимать во внимание. «Дом.рф» за год нарастил выдачу займов по проектному финансированию на 85 процентов. В денежном выражении это 685 миллиардов рублей», – пояснил Виталий Мутко.

Институтом развития «Дом.рф» проводится аналитика рынка, рассматриваются объёмы выданных застройщикам денег в региональном разрезе, а также величина компаний, рассказал госдеятель, подчеркнув: все имеют разный доступ к проектному финансированию. Это отслеживается ежемесячно, затем выносится на обсуждение с застройщиками, финансово-кредитными организациями и Центробанком страны.

Каждый год «Дом.рф» набирает порядка сотни специалистов по проектному финансированию. Людей обучают на протяжении полугода, а то и дольше. Также им выплачивают стипендии. Всё это – за счёт собственных денег АО.

«Затем 10 % самых лучших остаются работать у нас, остальные идут в рынок. Речь идёт об образовательной программе под названием «Проект.Ф», выпускники которой сотрудничают с нам. Подготавливали их ведущие специалисты», – отметил собеседник Forbes.