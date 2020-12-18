“Подросток на фото”, “Похудел”, “20 лет, больше и не дашь”. Галкин шокировал изменениями во внешности

18.12.2020, 14:12, Новости дня

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44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram новый селфи-снимок.

“Съемки, съемки, съемки” – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики отреагировали на пост.

“Похудел”, – отметила monicalisabeth.

“20 лет, больше и не дашь”, – заявила margarita_minka.

“Прямо подросток на фото”, – написала allalavlin.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.