“Бедная девочка”. Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд шокировало поклонников
18.12.2020, 14:12,
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Американская модель Синди Кроуфорд 17 декабря поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без одежды.
Модель позирует в кадре, лежа на снегу.
“Где-то сейчас снежный сезон! К счастью, не там, где я!” – подписала она фото, вероятно, подразумевая снежную бурю в Нью-Йорке.
“Это настоящий снег?” – отреагировали на фото подписчики.
“Иисус, помилуй женщину”, – прокомментировали снимок пользователи сети.
“Бедная девочка”, – посочувствовали модели фолловеры.
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Синди Кроуфорд родилась в 1966 году в США. Карьеру модели начала в 16 лет, бросив ради этого учебу в университете. Кроуфорд появлялась на обложках журналов Vogue, Allure, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan.
Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.
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