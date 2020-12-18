 

“Бедная девочка”. Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд шокировало поклонников

18.12.2020, 14:12, Новости дня
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Американская модель Синди Кроуфорд 17 декабря поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без одежды.

Модель позирует в кадре, лежа на снегу.

Где-то сейчас снежный сезон!  К счастью, не там, где я!” – подписала она фото, вероятно, подразумевая снежную бурю в Нью-Йорке.

“Это настоящий снег?” – отреагировали на фото подписчики.

“Иисус, помилуй женщину”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

“Бедная девочка”, – посочувствовали модели фолловеры.

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Синди Кроуфорд родилась в 1966 году в США. Карьеру модели начала в 16 лет, бросив ради этого учебу в университете. Кроуфорд появлялась на обложках журналов Vogue, Allure, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan.

Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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