Здоровье будущих отцов связано с риском выкидыша

18.12.2020, 14:06, Новости дня

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Более четверти беременностей может быть внематочной или закончиться выкидышем/мертворождением, если будущий отец нездоров и имеет три или более заболеваний, таких как ожирение, диабет, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, сообщает портал medicalxpress.com.

В ретроспективном исследовании почти миллиона беременностей в период с 2009 по 2016 год в США, опубликованном в журнале Human Reproduction, исследователи обнаружили, что если у отца был диагностирован метаболический синдром, который включает в себя указанные медицинские состояния, возрастал риск потери матерью плода. По сравнению с мужчинами, у которых не было ни одного из компонентов метаболического синдрома, риск потери беременности увеличивался на 10%, 15% и 19% для мужчин с одним, двумя, тремя или более компонентами соответственно.

Доцент Майкл Айзенберг из медшколы Стэнфордского университета (Калифорния, США), который руководил исследованием, сказал: «В течение некоторого времени известно, что здоровье матери влияет на развитие плода и события во время родов. Это первое исследование, которое предполагает, что беременность от мужчин с растущим числом заболеваний имеет более высокий риск выкидыша, внематочной беременности или мертворождения».

В группе мужчин, которую изучали исследователи, риск потери беременности составлял 17% в парах, где у отца не было компонентов метаболического синдрома. Риск повышался до 21% при одном, до 23% при двух и до 27% при трех или более компонентах метаболического синдрома у будущего отца. Хотя это исследование не может доказать, что плохое здоровье отца является причиной потери беременности, оно показывает, что существует определенная связь. Клинические последствия этих результатов заключаются в том, что при консультировании перед зачатием не следует забывать об отце, поскольку его здоровье может иметь важное значение для беременности.

Еще исследователи проанализировали данные о страховых случаях в США, охватывающих 958 804 беременности. Помимо метаболического синдрома, они собрали информацию о других заболеваниях, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), депрессия и болезни сердца. Они также рассчитали бремя хронических заболеваний для всех пациентов, включая возраст и историю болезни таких проблем, как сердечная недостаточность, сердечный приступ, заболевания кровеносных сосудов, болезни почек и печени, рак, инсульт и деменция. Ученые скорректировали свои расчеты, чтобы учесть другие факторы, которые могли повлиять на беременность, в частности, возраст матери, ее здоровье, вес, а также то, курили ли отец или мать. В общей сложности 4,6% мужчин в исследовании были в возрасте старше 45 лет, и 23,3% имели хотя бы один компонент метаболического синдрома до зачатия.

За исследуемый период 785 809 младенцев родились живыми и 172 995 беременностей (22%) были прерваны в результате внематочной беременности, выкидыша или мертворождения. Как и ожидалось, потери беременности увеличивались с возрастом матери и количеством других заболеваний, которые у нее были. Однако связь со здоровьем отца и потерей беременности осталась. Риск потерять беременность также увеличивается с возрастом отца. Механизмы, посредством которых здоровье отца может повлиять на риск потери беременности, неизвестны.

Профессор Айзенберг сказал: «Мы предполагаем, что здоровье и образ жизни отца могут отрицательно повлиять на генетический состав и экспрессию сперматозоидов, и что это может повлиять на то, насколько хорошо функционирует плацента. Если плацента не работает должным образом, это может привести к наблюдаемым нами потерям во время беременности; например, мы уже знаем, что курение и диета отца могут повлиять на качество спермы».

Ограничения исследования включают:

потенциальное отсутствие подробностей и точных диагнозов, присущих получению информации из баз данных страховых случаев;

потери беременности, которые не привели к медицинскому требованию, например, ранний выкидыш, не были включены в базу данных, хотя частота выкидышей, мертворождений и внематочных беременностей, наблюдаемая в исследовании, была аналогична оценкам для населения США в целом;

поскольку результаты включают только родителей, застрахованных в частном порядке и работающих по найму, результаты не могут быть распространены на другие группы населения;

информация о важных факторах, таких как социально-демографический статус, раса и злоупотребление психоактивными веществами, была неполной.

Профессор Айзенберг заключил: «Теперь нам нужны подтверждающие исследования. Надеюсь, что здоровье отца может быть более интегрировано в будущие исследования. Кроме того, исследования, нацеленные на возможные механизмы, помогут лучше понять ассоциации, которые мы обнаружили».