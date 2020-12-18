Власти Москвы уточнили правила посещения кафе

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18.12.2020, 13:56, Новости дня
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Вход в кафе Москвы будет закрываться в 23.00, но последний посетитель может покинуть его не позднее полуночи, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Мы договорились [с предпринимателями], что в 23.00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23.00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут [его] вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00.00 мск ты должен покинуть ресторан: в 24 [часа] выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно», – сказал Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По его словам, представители бизнеса ответственно относятся к соблюдению требований властей по коронавирусу, в том числе к ограничению работы ночных клубов, кафе и ресторанов, которые должны быть закрыты с 23.00 до 06.00.

Ранее руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в столице усилен контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов. 

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев. При этом в городе на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу, власти не собираются ограничивать работу метро.



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