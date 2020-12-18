 

Украинский «Энергоатом» решил подать в суд на Россию по активам в Крыму

18.12.2020, 13:56, Новости дня
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Украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» наняла международную юридическую фирму для подготовки иска против РФ в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму.

«17 декабря между ГП «НАЭК «Энергоатом» и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию», – сообщается на сайте «Энергоатома».

Отмечается, что планируемый процесс будет касаться «компенсации за активы, утраченные в Крыму». Также в компании уточнили, что указанная юридическая фирма ранее уже участвовала в аналогичных делах против России.

Ранее украинские СМИ сообщали, что такой иск будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Сообщалось, что предметом спора будет Донузлавская ветряная электростанция, расположенная в Сакском районе Крыма.

Ранее стало известно, что украинская госкомпания «Энергоатом» покупала оборудование для АЭС в России, используя европейского посредника – компанию в немецком городе Майнц IEC Industrie Export GmbH.



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