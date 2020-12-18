 

Переболевший ковидом может оставаться заразным более месяца – иммунолог

18.12.2020, 13:30, Разное
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Борьба с распространением коронавируса в России продолжается. Какой будет результат, во многом зависит от самих граждан, которые соблюдают меры предосторожности.

В преддверии новогодних праздников специалисты рекомендуют россиянам отказаться от посещения родственников и друзей. Эксперты обращаются в первую очередь к тем, кто недавно переболел ковидом. Дело в том, что выздоровевшие люди, как правило, остаются носителями коронавируса еще некоторое время.

По словам Михаила Костинова, те, кто переболел ковидом бессимптомно, могут представлять опасность для окружающих до двух недель. Если болезнь была средней тяжести, то процесс так называемого очищения от инфекции, вероятно, затянется на три недели.

Люди, которые провели некоторое время в реанимации или палате интенсивной терапии из-за коронавируса, могут избавиться от него только через месяц. Иммунолог отметил: ПЦР-тесты или тесты на наличие антител не должны внушать людям уверенность в том, что они сразу после выздоровления от ковида абсолютно безопасны для других граждан.

Тем временем, выявлено уже более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом в России, из которых с выздоровлением – 2,2 миллиона. От ковида скончались почти 50 тысяч человек.



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