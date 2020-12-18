ASICLine: выпущены мощные майнеры криптовалюты

18.12.2020, 13:30, Разное

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FirstLine и PowerBox обеспечивают самую быструю окупаемость инвестиций (ROI), быструю скорость хеширования и превосходный уровень энергоэффективности. FirstLine имеет скорость хеширования:

410 TH/s для биткойнов;

60 GH/s для Litecoin;

15 GH/s для Ethereum.

Powerbox еще более примечателен, поскольку он предлагает:

1250 TH/s для биткойнов;

180 GH/s для Litecoin;

45 GH/s для Ethereum.

FirstLine потребляет 650 Вт, а Powerbox – 1800 Вт.

Знаменитая крипто-компания была основана многими трейдерами, которые хотели сделать майнинг криптовалют успешным предприятием для инвесторов. Майнинг криптовалюты стал темой и популярным направлением деятельности благодаря расширяющемуся криптопространству. Крипто-майнинг стоит дорого и требует тщательной работы. Тем не менее, такое огромное количество трейдеров занимаются майнингом, потому что им возмещаются крипто-токены.

Часто задаваемые вопросы

Какой опыт требуется для майнинга криптовалют? Никакого. По сути компьютер работает как вычислительная машина, когда присоединяется к пулу и начинает майнить криптовалюту.

Какая гарантия предоставляется на ПО? Компания производитель гарантирует полной сервис, кроме случаев физических неполадок.

Какая минимальная скорость интернета необходима для майнинга? Достаточно всего 10 Кб/с для любых действий.

Сколько будет стоить ПО со временем? Это напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Данные можно рассчитать на ASICLine.com.

Майнинг позволяет инвесторам получать криптовалюту без предоставления капитала. Активность майнинга может быть жесткой, поскольку вознаграждение получает первый майнер, решающий сложную проблему хеширования. Криптомайнеры действуют как аудиторы, поскольку они подтверждают предыдущие транзакции и, таким образом, предотвращают кризис двойных расходов.

Майнерам требуется компьютер и конкретный графический процессор (GPU), адекватные методы охлаждения оборудования, надежное интернет-соединение и легализованное программное обеспечение для майнинга криптовалюты. Перспективным майнерам необходимо будет присоединиться к бирже цифровой криптовалюты и онлайн-поставке майнеров.

Конкретный потенциал для увеличения вашего дохода

По прибыли майнерам ASICline удается достичь следующих результатов:

Первая строка:

960 долларов США (биткойн);

4 152 доллара США (Litecoin);

6 345 долларов США (Ethereum);

7 071 доллар США (Monero).

PowerBox:

2 942 доллара США (биткойны);

12,4 тысячи долларов (Litecoin);

19 тысяч долларов (Ethereum);

21,1 тысячи долларов (Monero).

Это подтверждает возврат денег за товар.