Том Круз встречается с годящейся ему в дочери британской актрисой

18.12.2020, 13:28, Разное

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У голливудского актера Тома Круза начался роман с актрисой, годящейся ему в дочери. Британская кинозвезд Хейли Этвелл моложе своего коллеги по съемочной площадке седьмого фильма «Миссия невыполнима» на 20 лет, что не мешает им встречаться.

О том, что у актеров завязался роман, рассказал анонимный инсайдер, сами Круз и Этвелл официально свой статус пары не подтверждали, кроме того, они стараются не афишировать отношения. Чувства между актерами вспыхнули во время первого съемочного дня, а карантин их только сблизил.

По словам инсайдера, изначально они встречались после работы, но потом Хейли Этвелл посетила лондонскую квартиру Тома Круза. Поскольку они вместе работают на съемках сиквела «Миссия невыполнима», то практически не расстаются, несмотря на то, что действия в картины происходят в Риме, Венеции и Лондоне. Стоит отметить, что официально последний раз Том Круз был женат на Кэти Холмс, в 2012 году они развелись.