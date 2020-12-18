После борьбы с болезнью скончался актер из “Звездных войн” Буллок

18.12.2020, 13:18, Новости дня

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Умер британский актер Джереми Буллок. Об этом сообщает ВВС.

Агент актера рассказал, что Буллок скончался в больнице 17 декабря. Причиной стали осложнения от болезни Паркинсона, с которой актер жил много лет.

У Буллока остались жена, трое сыновей и 10 внуков.

Актеру было 75 лет.

Наиболее известная роль Буллока – охотник за головами Боба Фетт в двух частях франшизы “Звездные войны”: “Империя наносит ответный удар“ и “Возвращение джедая“.

Он также снимался в фильме о Джеймсе Бонде “Осьминожка“ и в сериале BBC “Доктор Кто“.