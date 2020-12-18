После борьбы с болезнью скончался актер из “Звездных войн” Буллок
18.12.2020, 13:18,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Умер британский актер Джереми Буллок. Об этом сообщает ВВС.
Агент актера рассказал, что Буллок скончался в больнице 17 декабря. Причиной стали осложнения от болезни Паркинсона, с которой актер жил много лет.
У Буллока остались жена, трое сыновей и 10 внуков.
Актеру было 75 лет.
Наиболее известная роль Буллока – охотник за головами Боба Фетт в двух частях франшизы “Звездные войны”: “Империя наносит ответный удар“ и “Возвращение джедая“.
Он также снимался в фильме о Джеймсе Бонде “Осьминожка“ и в сериале BBC “Доктор Кто“.
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет