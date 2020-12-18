 

В РФ потребовали запретить ряд мультфильмов в стиле аниме

18.12.2020, 13:02, Новости дня
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В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск прокуратуры с требованием запретить в РФ песню рэпера Моргенштерна и несколько мультфильмов в жанре аниме, в том числе «Тетрадь смерти», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Всего суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, 49 ссылок, касающиеся аниме. Дела приняты к производству», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе пояснили, что в исках указано несколько аниме: «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», ряд мультфильмов и мультсериалов по мотивам японской манги, в том числе «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь». В каждой серии есть жестокость, убийства, насилие, отмечается в исках.

По данным надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.

«Песню «Я съел деда» суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», – рассказали в объединенной пресс-службе.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. Он обвинил рэп-исполнителя Моргенштерна и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в «уродовании» молодежи. 



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