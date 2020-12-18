 

В Ленинградской области сносят здание Пенсионного фонда, где нахамили пенсионеру

18.12.2020, 12:37, Разное
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Управляющая отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявила, что издан приказ о демонтаже здания Волосовского районного отделения ПФР после инцидента с жителем района, который на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина обратился к нему с жалобой на хамство чиновников.

– И президент, и губернатор Ленинградской области взяли ситуацию под личный контроль. Один из них, не буду говорить кто, предупредил, чтобы хамство в отношении посетителей Пенсионного фонда было в первый и в последний раз. Мы с коллегами всю ночь обсуждали, как решить эту проблему, и пришли к единственному правильному решению – сносу здания ПФР, — пояснила управляющая.

По словам очевидцев, уже в 8 утра к районному управлению ПФР в Волосово подъехали экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Часть здания уже снесена. Работы продолжаются и продлятся до конца дня. Территория ограждена от посетителей.

В будущем на месте старого отделения Пенсионного фонда появится новое, на его строительство, которое завершится в 2025 году, выделят 20 млрд рублей. До момента сдачи его в эксплуатацию все посетители будут получать консультации в телефонном или онлайн-режиме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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