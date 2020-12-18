Россиян предупредили о возможном уголовном наказании за ношение «умных» часов

18.12.2020, 12:34, Разное

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В Госдуме предупредили, что такой модный гаджет, как «умные» часы, может оказаться вне закона.

Если парламент примет соответствующий законопроект, то за их ношение граждан могут подвергать уголовному наказанию.

Сейчас народные избранники рассматривают возможность расширения перечня устройств, относящихся к запрещенным к использованию. Как объясняет Антон Горелкин, состоящий в комитете парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи, причиной тому стали встроенные фото- и видеокамеры в «умных» часах. Благодаря такому функционалу подобные гаджеты могут отнести в РФ к категории шпионского оборудования.

Депутатами был инициирован ряд проверок детских смарт-часов, укомплектованных встроенными микрофонами. В них встроена функция для осуществления удаленного подключения с мобильного телефона, а с недавнего времени такие девайсы оснащают также видеокамерами.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации до сих пор не высказала свое однозначное мнение по данному вопросу. Однако именно официальная позиция такого ведомства может стать ключевой в недопущении возможных проблем рядовых россиян с законом.