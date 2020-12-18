Агата Муцениеце заявила о намерении выйти замуж во второй раз

18.12.2020, 12:34, Разное

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Известная российская актриса Агата Муцениеце пояснила о готовности во второй раз официально выйти замуж. Во время одного из последних интервью она заявила, что не собирается отрекаеться от брака. Экс-супруга Павла Прилучного сравнила семейные отношения с ездой на велосипеде.

По словам Муцениеце, если человек однажды упал, то это не значит, что он в будущем не будет ездить на велосипеде. Звезда сериала «Закрытая школа» считает глупостью отказываться от этого. Актриса заявила, что готова учиться кататься на велосипеде вновь. Она уверена – лучшее ждет ее впереди.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально оформили развод в июне нынешнего года. О своем расставании актеры рассказали поклонникам еще в феврале, о причинах распада своей семьи знаменитости говорить не стали. Сейчас актриса проживает с двумя детьми в своей столичной квартире. Прилучному остался большой загородный дом, купленный в ипотеку. Известно, что звезда сериала «Мажор» строит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович.