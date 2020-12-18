Отчим Владислава Галкина отказывается верить в естественную смерть сына

18.12.2020, 12:34, Разное

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Отчим актера Владислава Галкина не верит, что тот умер по естественным причинам. Борис Галкин перечислил подозрительные обстоятельства, которые были установлены при осмотре квартиры покойного.

Звезды сериала «Дальнобойщики» не стало в феврале 2010 года. Согласно официальной экспертизе скончался актер от остановки сердца. Но Галкин-старший считает, что его приемного сына могли убить. На это указывают найденный в квартиры томатный сок, который покойный актер никогда не пил, и кровь на стене, но кому она принадлежала, так и не было установлено.

Следователи не отрабатывали вопрос об умышленном убийстве, поэтому многие подозрительные, по мнению отчима актера, детали остались без внимания. К ним он отнес странные номера, на которые Владислав Галкин никогда не отвечал, а также пропажу 100 000 долларов.