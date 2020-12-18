Мнение: Хроники гибнущего Запада

18.12.2020, 12:30, Разное

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Сводки новостей из Европы и США заставляют вспомнить начало 20-го века в Российской Империи: лихорадочное возбуждение в обществе, которое царило перед войной и революцией. Французы и прочие европейцы с ужасом наблюдают за потоками мигрантов, которые захватывают их государства, разрушая там и экономику, и культуру. Вот, что пишет месье Риуфоль, обозреватель «Фигаро»:

https://russian.rt.com/inotv/2020-12-13/Obozrevatel-Figaro-massovaya-migraciya-i

…новая Франция стала для многих непригодной для жизни…

Насилие повсюду — как репетиция внутренней войны… альянс крайне левых и погромщиков, крушащих по субботам улицы французских городов, — «антикапиталистов», для которых «хороший коп — это мёртвый коп»…

…интеллектуальный вакуум в стране таков, что никто не знает, как восстановить авторитет власти… глава государства, желая польстить «миллионам молодых и не очень молодых» новых африканских и арабских французов, дистанцируется от стражей порядка, примкнув к жертвенной риторике меньшинств…

Наивный француз призывает граждан проснуться, чтобы они «встряхнули этот сонный пугливый мир», однако история показывает, что если даже коренные французы и пробудятся, последствия пробуждения будут, вероятно, чудовищными.

Побеждают левые силы и в США. Угнетённые меньшинства, которые начинали с просьбы убрать гомосексуализм из перечня болезней, продолжают свою разрушительную работу. Свежая новость — трансгендер-активист заявил, что всем детям нужно выдавать блокаторы полового созревания, чтобы они могли во взрослом уже возрасте решить, какого пола хотят быть:

https://www.theblaze.com/news/transgender-activist-children-puberty-blockers

На Западе уже есть целая армия несчастных трансгендеров, которые горько жалеют сейчас, что сменили под давлением агитаторов свой пол. Они хотели бы вернуть всё как было, но, как шутят на западных форумах в интернете, «обратного пути не будет, мистер Фродо».

Некоторые удивляются, зачем политические элиты США и Европы финансируют всю эту ораву «обездоленных» агрессоров: мигрантов, трансгендеров, идейных безработных и прочих, как они сами себя называют, социалистов. Удивляться не стоит: в начале 20-го века у нас, в России, происходило ровно то же самое. Цитирую из воспоминаний великого князя Александра Михайловича, двоюродного брата Николая II:

http://militera.lib.ru/memo/russian/a-m/16.html

Радикальная печать, неутомимая в своих нападках на правительство, в отношении трестов хранила гробовое молчание, что являлось вполне естественным, в особенности если принять во внимание, что им принадлежали самые крупные и влиятельные ежедневные газеты в обеих столицах.

В планы этой группы входило заигрывание с представителями наших оппозиционных партий. Вот почему Максиму Горькому Сибирским банком были даны средства на издание в Петербурге ежедневной газеты «Новый Мир», большевистского направления, и ежемесячного журнала «Анналы». Оба эти издания имели в числе своих сотрудников Ленина и открыто высказались на своих страницах за свержение существующего строя.

Знаменитая «школа революционеров», основанная Горьким на острове Капри, была долгое время финансирована Саввой Морозовым — общепризнанным московским «текстильным королем», — и считала теперешнего главу советского правительства Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Леонид Красин был в 1913 году директором на одном из Путиловских заводов в Петербурге. Во время войны же он был назначен членом военного промышленного комитета.

На первый взгляд совершенно необъяснимы побуждения крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию. Вначале правительство отказывалось верить сообщениям охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо.

При обыске в особняке одного из богачей Парамонова были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен, в виду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника в ознаменование трехсотлетия Дома Романовых. От большевиков к Романовым — и все это в течение одного года!

«Действия капиталистов объясняются желанием застраховать себя и свои материальные интересы от всякого рода политических переворотов», доносил в своем рапорте один из чинов Департамента полиции, который был командирован в Москву расследовать дело богатейшего друга Ленина — Морозова. «Они так уверены в возможности двигать революционерами, как пешками, используя их детскую ненависть к правительству, что Морозов считает возможным финансировать издание ленинского журнала «Искры», который печатался в Швейцарии и доставлялся в Россию в сундуках с двойным дном. Каждый номер «Искры» призывал рабочих к забастовкам на текстильных фабриках самого же Морозова. А Морозов говорил своим друзьям, что он «достаточно богат, чтобы разрешить себе роскошь финансовой поддержки своих врагов».

Самоубийство Морозова произошло незадолго до войны, и, таким образом, он так и не увидел, как его имущество по приказу Ленина было конфисковано, а его наследники брошены в тюрьмы бывшими учениками морозовской агитационной школы на острове Капри.

Батолину же, Ярошинскому, Путилову и Парамонову и многим остальным удалось избежать расстрела в СССР только потому, что они своевременно бежали.

Александрия Окасио-Кортес, один из главных вымпелов Демпартии США, высказывается предельно прямо — пока в Америке есть бедность, миллиардеры «не должны существовать»:

https://www.businessinsider.com/alexandria-ocasio-cortez-thinks-billionaires-shouldnt-exist-2019-1

Искоренить бедность в США социалистическими методами нельзя: как показывает исторический опыт, если отнять деньги у работающих, чтобы поделить между лодырями, уровень бедности в стране только возрастёт. Финансовые и политические элиты Америки понимают: если госпожа Окасио-Кортес сотоварищи начнёт исполнять обещания, активы и физическая безопасность богачей окажутся под угрозой.

Эту угрозу американские олигархи считают допустимой. Социалистов используют в США как коктейль Молотова — эффективное оружие, которое может при некотором невезении поджечь и метателя. Разница между 2020 и 1990 только в том, что раньше американские элиты предпочитали использовать это оружие против других стран, сейчас же они успели уже поджечь в нескольких местах и собственную страну.

Пожалуй, я был бы настроен по поводу будущего Америки более оптимистично, если бы над ней не нависала целая гора практически нерешаемых проблем. Кроме хорошо подогретых расовых, гендерных и социальных противоречий, кроме озлобленного бедностью и разочарованного выборами населения, на США надвигается ещё и финансовая катастрофа.

Майкл Флор, 70-летний больной коронавирусом, получил в день выписки из госпиталя счёт на 80 млн рублей:

https://www.seattletimes.com/seattle-news/inspiring-story-of-seattle-mans-coronavirus-survival-comes-with-a-1-1-million-dollar-hospital-bill/

У мистера Флора есть страховка, которая покроет часть счёта, однако проблемы одного пациента или даже многих пациентов ещё не складывались бы в полноценную катастрофу. Беда в том, что подобные безумные счета знаменуют банкротство всей американской медицины. В конечном итоге за все медицинские процедуры платит общество, а в 2020 году уже ясно, что у общества нет денег, чтобы оплачивать завышенные в 10-100 раз счета.

Если бы мы жили в Средиземье, я бы сказал, что американцам пора трезветь, сокращать потребление, затягивать пояса и приниматься за усердную работу. Мы, однако, живём на другой планете, а США если и являются сказочной страной, то скорее уж Мордором, нежели Королевством Эльфов. Многочисленные проблемы, которые градом молотят сейчас по крышам картонных домиков в США, будут толкать американцев не на трудовые подвиги, а на митинги и протесты. Чем это закончится, мы догадываемся. Мы уже видели нечто подобное 100 лет назад в нашей собственной стране.