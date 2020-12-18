Скандалы: «Русская мафия» превзошла «Коза ностру»

18.12.2020, 12:26, Разное

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Испанские полицейские задержали 23 россиян из группировки, стремившейся контролировать ключевые сектора экономики страны и проникать в государственные учреждения

Испанские полицейские задержали 23 человека в ходе «крупнейшей», как ее окрестили: операции против «русской мафии». Предположительно эта преступная группировка занималась в первую очередь отмыванием денег. Однако планы у мафии были грандиозные. Организация стремилась контролировать ключевые сектора испанской экономики и проникать в государственные учреждения Испании, а также привлекать к своим делам юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

Хотя в сообщениях испанских СМИ говорится о «русской мафии», среди 23 задержанных – восемь граждан России, двое граждан Украины, 11 граждан Испании, есть выходцы из Казахстана и Алжира.

Спецоперации, получившей кодовое название «Тестудо» («Черепаха») предшествовали долгие годы подготовительной работы. Само расследование началось в 2013 году, когда оперативники обнаружили, что «русская мафия» активизировала свою деятельность в Испании. В страну с территории всего СНГ ввозились деньги и отмывались там. Мафия активно инвестировала в бизнес, в основном в ночные клубы, рестораны и недвижимость на испанском побережье. Подозреваемые также использовали огромные экономические суммы, которые они ввезли, для дачи взяток чиновникам.

Этот факт еще больше осложнял расследование – испанские полицейские боялись утечек, поскольку за годы деятельности мафия успела плотно проникнуть, в государственные структуры – и в том числе в правоохранительные органы.

Как сообщают в Европоле, масштабной преступной сети удалось проникнуть в различные государственные учреждения Испании. Одной из основных целей была возможность осуществления благотворительной деятельности в этих учреждениях, что позволило преступной группе получить необходимые связи и безнаказанно вести свой бизнес, преодолевать юридические барьеры и получать ряд административных услуг, включая защиту от полиции и судебных расследований, а также содействие в получении испанского вида на жительство для клиентов преступной организации. Среди тех, кто «инвестировал» в деятельность группы, как утверждается, были восточноевропейские «воры в законе». К сети были подключены юристы, чиновники, политики, бизнесмены и хакеры, что повышало их оперативные возможности.

В ходе расследования было установлено, что преступная организация не только занималась отмыванием денег, но и совершала множество связанных с этим преступлений и глубоко укоренилась в испанском обществе. С мафией оказался связан целый ряд чиновников, которые занимались туристическими секторами экономики: все они получали крупные взятки в обмен на лояльность.

Мафиозная структура четко разделилась по задачам. Одни члены преступной группировки занимались ввозом денег в страну и курировали связи с другими преступными группами, которые эти средства добывали. Другие наоборот, вели себя очень заметно, постоянно находились на виду и выглядели крупными инвесторами и даже меценатами.

Следователи вычислили нескольких боссов «русской мафии», которые постоянно посещали Аликанте и Ибицу, чтобы продолжать деятельность по скупке бизнеса в Испании.

Планы у мафии были наполеоновские – они надеялись монополизировать рынок ночных клубов и ресторанов на Ибице и на средиземноморском побережье Испании. Это позволило бы им отмывать огромные суммы денег, которые добывались по всему миру. Испанская полиция подозревает, что деньги на нужды мафии ввозились не только с территории бывшего СССР, но и из других стран, включая США и Латинскую Америку.

В ходе расследования выяснилось, что для совершения операций по отмыванию денег использовались различные инвестиционные проекты, такие как приобретение земли для развития проектов элитной недвижимости, а также покупка ресторанов, промышленных складов, земельных участков и лодок. Для отмывания иностранных активов группа использовала сеть фиктивных компаний, учрежденных в разных странах, включая государства Южной Америки. Преступники использовали передовые технологии, например, криптовалюту.

В понедельник, 14 декабря по приказу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью была начата операция по зачистке мафии. Агенты провели 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, арестовав 23 члена мафии, в том числе высших руководителей организации.

В ходе обысков были обнаружены шесть пистолетов, два боевых ружья, автомат, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов различного калибра. Кроме того, было изъято более 300 тысяч евро: наличными, драгоценностями и 16 роскошными автомобилями. Также были заблокированы многочисленные банковские счета и активы на сумму в несколько миллионов евро.

По оценкам оперативников, это самое масштабная спецоперация против восточноевропейских мафиозных организаций в Испании за последние 10 лет. О степени важности расследования говорит то, что в нем активнейшее участие с самого начала принимал Европол, помогавший обмену информацией и оказавший аналитическую поддержку.

Испанское издание El Pais, рассказывая об операции правоохранителей, приводит некоторые ее подробности. В частности, называется в качестве одного из главных фигурантов дела Алексей Сироков (по крайней мере, в публикации его имя указано как Alexéi Sirokov), арестованный в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте (этот район El Pais назвало «русским раем»). Газета характеризует задержанного как «юриста русского происхождения «около 50 лет», который учился у иезуитов и получил юридическое образование в Университете Аликанте».

Помимо вышеупомянутого господина были задержаны еще 22 человека, рассказывает El Pais, «большинство из них русские — бизнесмены, некоторые из их советников и партнеров, — но также — и в этом заключается сложность и важность этого семилетнего расследования — полицейский и два гражданских гвардейца, два советника службы безопасности, чиновники («прежде всего, специалисты по городскому планированию», — указывают другие источники в полиции) и несколько испанских юристов, которые действовали как подставные лица».

По информации испанского издания, все члены этой предполагаемой «клиентелистской сети» были позже освобождены до суда, за исключением Сирокова и трех его главных соратников, которые были остались под стражей.

«Некоторые из задержанных считали себя друзьями Сирокова», — говорит один из следователей. «Они не знали, что оказанные ему услуги сделали их частью преступной организации», — говорят они.

Коррумпированные государственные чиновники «облегчали доступ к информации, а также к объектам городского развития на земле, где они хотели строить», цитирует El Pais источники в полиции. – Поэтому среди задержанных есть и градостроитель».

Сообщается в СМИ и о том, что среди арестованных испанской полицией оказался некий украинский хакер, обвиненный в хищении более миллиарда долларов из банков в 40 разных странах в 2018 году.

Дмитрий Гуляев, Андрей Яшлавский