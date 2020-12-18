 

Вику из “НеАнгелов” атаковали бабочки

18.12.2020, 12:24, Новости дня
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Участница украинского дуэта “НеАнгелы” Вика на своей странице в Instagram 17 декабря разместила снимки, для которых позировала с живыми бабочками. Снимки были сделаны в парке бабочек в Дубае – Dubai Butterfly Garden.

“На мне целых три экземпляра, которым я совершенно точно полюбилась. Практически провидение Вселенной – из всех посетителей для своей “парковки” эти малышки выбрали именно меня”, – написала она.

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Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

“У бабочек есть всего 30 дней. У нас с вами – целая жизнь!!! Именно там, в парке бабочек, я поймала себя на мысли, что очень важно ценить момент”, – написала она.

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Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.

30 ноября 2020 года певица сообщила, что вместе с мамой отправилась на отдых в ОАЭ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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