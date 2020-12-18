55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью

18.12.2020, 12:24, Новости дня

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55-летняя американская актриса и продюсер Виола Дэвис 18 декабря опубликовала в сети фото, на котором запечатлена в спортивной майке и лосинах с гантелями в руках.

“Обожаю моего замечательного тренера – благодаря ей мне удалось вернуться в форму после набора веса”, – подписала снимок актриса.

Она призналась, что похудела ради роли в кино – Дэвис сыграет американскую певицу Ма Рейни.

“Разве можно выглядеть еще лучше?” – отреагировала на фото коллега Дэвис Ева Лонгория.

“Выглядишь прекрасно”, – написали в комментариях поклонники.

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Публикация от VIOLA DAVIS (@violadavis)

До похудения актриса выглядела так.

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Публикация от VIOLA DAVIS (@violadavis)

Виола Дэвис родилась в 1965 году в Южной Каролине (США). Актриса трижды номинировалась на премию “Оскар”. В 2017 году она была удостоена награды за роль в картине “Ограды” в номинации “Лучшая женская роль второго плана”. Эта работа также была отмечена “Золотым глобусом” и премией BAFTA. В 2012 году издание Times включило Виолу Дэвис в список 100 самых влиятельных людей планеты.