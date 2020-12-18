Жена не волнуется, но всё отрицает – Личное мнение
18.12.2020, 12:10,
Разное
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Жена ещё одного комика — Гарика Мартиросяна — устала от слухов, что её муж мутит с молоденькой Яной Кошкиной.
«Вы уже год пишете, что актриса Яна Кошкина — любовница Гарика Мартиросяна».
Ох уж эта Кошкина! Фото: Соцсети
По слухам, Мартиросян подарил Кошкиной несметные богачества — квартиру за 20 миллионов, машину — за 14.
Жена Гарика всё опровергает. Говорит, что на неё тоже оформлена и квартира, и машина.
«Не волнуйтесь, квартира и машина оформлены на меня».
Что ещё пожелать? В случае развода, всё совместно нажитое будет пилиться поровну. Но развода, как вы понимаете, ждать не стоит — мадам Мартиросян всё устраивает.
Я не знаю, кто такая эта Кошкина, но ей крепкий союз Мартиросянов не победить. При столь упорном отрицании, при таком доверии мужу, ни одна драная кошка ничего не получит.
Мудрая жена — залог крепкого брака.
Сколько этих кис в Москве водится? Волноваться из-за каждой нервов не напасёшься. Жена Мартиросяна с комиком 20 лет вместе, так стоит ли вообще обращать внимание на его увлечения?
Даже если представить себе, что слухи правдивы, так это и к лучшему — меньше к жене будет лезть.
Измена с кошкой на стороне — не повод законной жене нервничать?
Источник: Лена Миро
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