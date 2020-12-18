 

Жена не волнуется, но всё отрицает – Личное мнение

18.12.2020, 12:10, Разное
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Жена ещё одного комика — Гарика Мартиросяна — устала от слухов, что её муж мутит с молоденькой Яной Кошкиной.

«Вы уже год пишете, что актриса Яна Кошкина — любовница Гарика Мартиросяна».


Ох уж эта Кошкина! Фото: Соцсети

По слухам, Мартиросян подарил Кошкиной несметные богачества — квартиру за 20 миллионов, машину — за 14.

Жена Гарика всё опровергает. Говорит, что на неё тоже оформлена и квартира, и машина.

«Не волнуйтесь, квартира и машина оформлены на меня».

Что ещё пожелать? В случае развода, всё совместно нажитое будет пилиться поровну. Но развода, как вы понимаете, ждать не стоит — мадам Мартиросян всё устраивает.

Я не знаю, кто такая эта Кошкина, но ей крепкий союз Мартиросянов не победить. При столь упорном отрицании, при таком доверии мужу, ни одна драная кошка ничего не получит.

Мудрая жена — залог крепкого брака.

Сколько этих кис в Москве водится? Волноваться из-за каждой нервов не напасёшься. Жена Мартиросяна с комиком 20 лет вместе, так стоит ли вообще обращать внимание на его увлечения?

Даже если представить себе, что слухи правдивы, так это и к лучшему — меньше к жене будет лезть.

Измена с кошкой на стороне — не повод законной жене нервничать?

Источник: Лена Миро



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