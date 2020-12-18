Маленького ребенка без верхней одежды нашли на Щелковском шоссе в Москве
18.12.2020, 12:08,
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Маленький ребенок найден на Щелковском шоссе в Москве. Он был без одежды, его не сопровождали взрослые, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Сегодня рано утром в районе Щелковского шоссе был обнаружен несовершеннолетний, который находился без сопровождения взрослых. Ребенок был без верхней одежды», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Прокуратура проводит проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
В свою очередь источник в медицинских кругах уточнил, что легко одетого ребенка заметили на дороге сотрудники ГИБДД около четырех часов утра. «Они согрели его и передали приехавшей бригаде скорой помощи», – сказал иисточник.
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