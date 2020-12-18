Личное: “Крышесносное обаяние”

18.12.2020, 12:00, Разное

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В конце этого письма я дала ответ на вопрос автора.

Опишите в комментариях, почему ответ на ее вопрос такой.

dormouse_nut

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде попасть на разбор.

Мне 32 года, в 16 лет моя семья переехала в штаты, и примерно с этого момента началась моя история любви. В школе мы сдружились с девочкой, которая приехала сюда из Италии, у нее была большая, дружная, гостеприимная семья. Она часто приглашала меня в гости, потом и родители наши сдружились. Ее семья помогали нам справиться с тоской по дому и привыкнуть к новой жизни, звали на все праздники, познакомили с родственниками, которые имели русские корни, стали очень близкими людьми для нас. В их доме, на одном семейном празднике, я увидела Д. и влюбилась в него с первого взгляда.

У него какое-то крышесносное обаяние, спортивная фигура, брутальная голливудская внешность, белозубая улыбка, всегда веселый и беспечный, очень галантный. Его обожают дети, взрослые и даже старушки при нем начинают кокетливо поглядывать в зеркало. Он умеет общаться так, что остается какое-то доброе, радостное впечатление на душе.

Д в семье имел репутацию бабника и везунчика. Считалось, что он до сих пор влюблен в свою бывшую жену, и из-за этого не создает семью и не заводит детей. Я любовалась им каждый раз, когда мы пересекалась в доме подружки, мечтала покорить его сердце, когда вырасту. Он играет на фортепьяно, начитан, сделал хорошую карьеру и мне хотелось подражать ему во всем – я стала разбирать ноты по самоучителю, читала всех авторов, которые он советовал, слушала ту музыку, о которой он говорил, стала учить итальянский язык. Мне казалось, что это поможет мне приблизиться к нему.

С тех самых лет и до недавнего времени я тщетно старалась обратить на себя внимание, он продолжал называть нас “дети” (он на 14 лет старше нас с подругой). Хотя со временем стал иногда болтать с нами – о спорте, о книгах, которые читаем, о пустяках

Про себя могу сказать, что в моей жизни много спорта и у меня хорошая фигура, но не красивые черты лица. Я стараюсь компенсировать это ухоженным внешним видом, стильной стрижкой, но факт остается фактом. Все, что сегодняшняя косметология может предложить неинвазивного я испробовала на себе, стала выглядеть лучше, но не так как хотелось бы. Экономически я только недавно стала независима от родителей, второй год работаю врачом-реабилитологом. До этого была вечным студентом

Моя любовная значимость не высока, я была дважды в долгих отношениях, оба раза влюблялась в парней при поступлении в универ, оба раза отношения затихали к концу четвертого года. С первым мы о совместной жизни даже не думали, впереди было еще много лет учебы и кредиты за нее, со вторым мы жили вместе, планировали детей после того, как встанем на ноги финансово.

Переломный момент в моей жизни произошел на свадьбе подруги. Я была очень счастлива, настроение классное, очень хотелось танцевать, Д оказался рядом на танцполе, сказал на ухо – пойдем пить шампанское на балкон. Я на том же энтузиазме пошла за ним следом, через пять минут мы уже целовались, потом он сразу предложил сбежать вместе. Ехали к нему домой, всю дорогу смеялись, целовались на светофорах. Все было так естественно, как будто мы с ним проделывали это каждый день. Секс для меня был самым лучшим в жизни. А после секса на меня навалился страх, что сейчас я перестану быть веселой и легкой, превращусь в тыкву и все испорчу. Я застеснялась, скомкала вечер и буквально зациклилась на том, что мне надо домой. Он довез меня до дома, и потом я боялась прочесть его смс, думала, что там будут извинения и признания ошибки. Но он писал мне, что я задолжала ему завтрак, раз сбежала так рано. И еще много хороших слов писал. С того дня мы виделись почти каждый день. Так продолжалось примерно месяц, а потом я встретила его с женщиной. Я знала, что она работает с ним в одном холдинге, но сразу поняла, что они не просто коллеги, а пара. Она красивая, стильная, утонченная. При других обстоятельствах я бы ею любовалась, а тут просто сбежала, чтоб меня не заметили.

На следующий день у нас был намечен ужин. Весь вечер я старалась держаться и не кислячить лицом и мозгами, но под конец расплакалась. Сказала, что видела его с женщиной и поняла, что они не просто коллеги. Он очень ласково ответил, что моё появление принесло много счастья в его жизнь, но какие-то женщины были, есть и будут всегда. Мне надо взвесить этот факт и принять решение – закончить ли наши встречи или не обращать внимания на пустяки. Я, как минимум, ждала какой-то сладкой лжи и была не готова к такому повороту. Приехав домой я заблокировала его везде, удалила совместные фото, все его подарки собрала и убрала с глаз долой. После этого у меня началась депрессия. Вернувшись с работы я падала на кровать и не могла заставить себя встать – мне не хотелось ничего делать, ни о чем думать, ничего слышать. Через два месяца встретились с Д на выставке общих знакомых. Я знала, что он там будет и пошла специально, чтобы увидеться. Очень скучала, очень хотела помириться. Он обрадовался, предложил пообедать вместе. Ничего не спрашивал, говорил, что очень скучал, и очень рад меня видеть. В какой-то момент я не удержалась от упрека. Он тут же ответил, что я совершенно права. Я перспективная, умная, красивая девушка, а он не может мне предложить ничего из того, что нужно хорошим девушкам. Я скорее сменила тему, остаток обеда проболтали о пустяках, делал много комплиментов, расстались тепло.

На следующий день Д пришел ко мне на работу, шутил о разбитом сердце и реабилитации при несчастно любви. Я умирала от счастья. Мы начали встречаться снова. Периодически он пропадал, я больше никаких вопросов не задавала. Позже от подруги узнала, что он в не простых отношениях с какой-то женщиной, и пытается эти отношения мирно свернуть. Старалась смотреть на жизнь так, чтоб не мучиться от ревности. Д существенно облегчал эту задачу, был очень щедрым, предупредительным, вел себя очень уважительно в отношении меня. Со стороны все выглядело так, что я единственная любовь всей его жизни. Мы много путешествовали, могли сорваться на праздники или выходные в теплые страны. Он работал на две страны и часто на мои выходные покупал мне билеты в Канаду, чтоб я к нему прилетела. Я понимала, что и там у него есть девушки, иногда натыкалась на что-то женское в его доме, не замечала, не спрашивала, не хотела знать.

Он достраивал дом и переезжал туда из своей квартиры. Предложил мне съехать от родителей и переехать в его квартиру, чтобы было близко к работе. Так мы начали почти жить вместе. “Почти” потому, что он жил на два дома и приходил когда хотел, я никогда не спрашивала когда увидимся, никогда не задавала вопросов про будущее, всегда очень радовалась ему и старалась не грузить ничем себя и его. Очень нравилось делать ему что-то приятное – научилась готовить то, что он любит, простые бытовые темы уже могла обсудить на его языке, что ему ужасно нравилось; курировала анализы его папы, искала опытных коллег для консультаций, училась разбираться в архитектуре и искусстве, чтоб было больше общих тем. То, что он делал для меня вообще было бесценно, с ним я была самая красивая и самая лучшая. Я всегда стеснялась носа картошкой и круглого лица, он любил меня рисовать и фотографировать и делал это так, что я перестала стесняться своих недостатков.

Видимо какие-то щипцы у меня были неосознанны, потому что он сам несколько раз заводил разговор – тебе нужны дети и нормальная семья, а не я. Я этих разговоров боялась, мне казалось, что за его вежливостью и умением ухаживать я не разглядела, что надоела ему и он сейчас ищет предлог, чтоб отделаться от меня. Отвечала, что с ним я коплю на приданое для будущего мужа. Смеялся, делал вид, что ревнует, говорил, что его сердце будет разбито, когда придет этот день. Он по моему не ревнивый человек, для ревности он слишком легкий, но делает вид, что ревнует, чтоб сделать женщине приятное. Я со временем переняла у него эту манеру – ревность как комплимент. Его это очень забавляло и он говорил мне, что всю жизнь искал такую снисходительную женщину.

Тем не менее мне, конечно, очень хотелось ребенка от него. Мы эту тему не обсуждали, он всегда декларировал, что детей не хочет, у нас всегда был защищенный секс. Даже в те моменты когда у нас был секс, который мне казался безумным и очень спонтанным, он как фокусник доставал презерватив буквально из воздуха и как-то технично-быстро надевал его.

Его бывшая жена имела огромное влияние на него даже спустя много лет после развода. Она по профессии репродуктолог, уже после их развода обратилась к Д с просьбой стать донором для ее пациентки и подруги. Он согласился, а позже был открытым донором еще несколько раз, т.е. таким, который не против знакомства со своими возможными детьми. Я знаю, что с некоторыми он знаком и поддерживает отношения. Шансов, что мне повезет был один на миллион. Но все же, перед моим днем рождения, у нас порвался презерватив. Я не удержалась и сказала, что для меня это лучший подарок от него. Посчитали дни, поняли, что последствий не будет, посмеялись. Потом задержка и тесты показали беременность. Сдала кровь, беременность подтвердилась. Я стала собирать чемоданы и готовиться к переезду к родителям. Понятно было, что останусь одна. Но счастье было такое, что впервые в жизни меня не пугало расставание с ним. Набралась смелости поговорить. Сказал, что рад, что я не ставлю под сомнение сохранять ли беременность, что конечно, он будет хорошим отцом, но другой формат отношений он мне предложить не может. Я и на это не рассчитывала, думала мы расстанемся, хотя знала, что без поддержки он меня не оставит. Сказала, что хочу переехать к родителям, там свой дом, есть задний дворик, где можно гулять с коляской, неизвестно что будет с изоляцией дальше, а там будет помощь родителей в первое время.

Попросил не спешить, не уезжать. Сказал, что ему надо подумать, как перестроить жизнь, одно он может сказать точно, что ребенку очень рад. Уехал. Радостным не выглядел. Вернулся на следующий день, был заботлив и нежен. Остался ночевать, это была первая ночь без секса за наши с ним почти два года. С этого момента секса у нас больше не было. Приезжать стал каждый день, но ночевать остается только если утром надо ехать сдавать анализы, спит на диване. Я не задаю никаких вопросов, веду себя как обычно. Стал ужасно бояться вируса, все стерилизует, купил нам мешок масок, каждая толщиной с матрас. Мы больше никуда не ходим, хотя рестораны открыты, друзья, его семья и мои родители зовут в гости, даже по набережной возле дома гуляем с массой ограничений, запрещает мне ходить по магазинам, все привозит сам. Заходя в квартиру выполняет кучу предосторожностей – смена одежды, душ и т.д. После долгих разговоров я оставила свою работу, он опасался инфекций, хотя я работала в хорошем центре и у нас была отличная защита, нашел мне место, где до декрета я могу присутствовать номинально. Закрыл мой кредит за учебу, для меня это очень много значит. Купил машину, сам выбрал которую посчитал безопасной, намного дороже той, что у меня была, от денег с продажи старой отказался категорически. Еще до беременности, благодаря его финансовой и административной помощи я реализовала свою мечту – начала вести курсы по реабилитации женщин после родов. Сейчас сделал все, чтобы мой маленький бизнес удержался на плаву, при условии, что мое присутствие останется дистанционным.

Его фирма массово застраивает земли в соседнем штате, Д предлагает мне жить там, когда один из домов будет готов, а пока в его квартире. Его дом в том же штате, но в другом городе. После этого предложения я поняла, что мы расстаемся как пара, но остаемся друзьями-родителями. Я была к этому готова с самого начала, но все же хотела Вас спросить – есть ли у меня шанс на восстановление прежних романтических отношений с ним?

(Конечно. Еще как)