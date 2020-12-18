Заговор «Просвещённых» – иллюминаты

18.12.2020, 11:55, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Когда бы ни заходил разговор о теории заговора, неизменно упоминаются иллюминаты — члены тайного ордена, которые якобы влияют на все значимые события в мире. Но так ли они влиятельны, как об этом принято думать?

За несколько столетий мифов вокруг иллюминатов развелось столько, что сейчас отличить правду от вымысла практически невозможно.

Масло в огонь подливают модные писатели и голливудские сценаристы. Блокбастер «Ангелы и демоны» по одноимённому роману Дэна Брауна породил всплеск интереса к иллюминатам, которые стали ассоциироваться с тёмными силами… Кем же на самом деле они были? И существует ли это общество сегодня?

Озарённые крещением

На заре христианства иллюминатами называли тех, кто принял крещение. Потому что само слово «иллюминат» в переводе с латинского означает «озарение», «просвещение».

В 1650 году в Риме возникает тайное общество, объединившее группу учёных, восставших против церковных догм. Они назвали себя иллюминатами. Орден иллюминатов был организован по строго иерархическому принципу, многие правила были взяты из старинного устава тамплиеров. В разное время членами этого общества были Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Николай Коперник, Исаак Ньютон. Правда, бытует мнение, что этот секретный союз учёных, хранящих тайные знания от простых смертных, существовал ещё во времена античности.

Как бы там ни было, но римские иллюминаты считали, что если кто и должен именоваться «просвещёнными», так это люди науки, озаряющие мир светом познания. На своих собраниях они обсуждали методы противодействия церковному влиянию. Иезуиты и иллюминаты сошлись в смертельной схватке, в которой каждый опирался на своё оружие. Церковь предпочитала силовые методы, привлекая учёных к суду, запрещая их книги или просто устраняя их физически. Учёные расшатывали догматы католической церкви.

Постепенно церковь подбиралась к братству всё ближе, и его члены были вынуждены бежать из Италии в другие страны.

В конце XVIII века священник Огюстен де Барюэль в книге «Мемуары к истории якобинства» изложил мнение, что именно под руководством иллюминатов осуществился заговор, результатом которого стала Французская революция. Почти в то же самое время шотландский профессор Джон Робинсон написал книгу «Доказательства тайного заговора против всех религий и правительств Европы», где толковал о существовании заговора иллюминатов, имеющего цель заменить все религии гуманизмом и создать единое мировое правительство.

Да и США припомнили их Декларацию независимости, основанную на идеях просвещения, что якобы является свидетельством того, будто отцы-основатели Соединённых Штатов были сплошь иллюминатами. В качестве доказательства приводили в пример обстоятельство, что дата, лежащая в основе пирамиды на Большой печати Соединённых Штатов, написанная римскими цифрами: MDCCLXXVI — 1776 — год принятия Декларации независимости США и основания ордена баварских иллюминатов. Если верить этой версии и учитывать военную и политическую мощь США сегодня, следует признать — иллюминаты и в самом деле достигли вершин могущества.

Истинные цели баварских иллюминатов

В 1776 году профессор юриспруденции Адам Вейсгаупт основал новое тайное общество — орден баварских иллюминатов.

Целью этого ордена было совершенствование и облагораживание человечества путём избавления его от влияний государства, религии, социума. Правда, методы, которыми собирались бороться иллюминаты, оказались весьма спорными.

Некто барон Адольф фон Книгге, бывший член тайного общества, братьев предал. И в руки властей попал архив, собранный Ксаверием фон Цваком, доверенным лицом Вейсгаупта. В документах говорилось о необходимости свержения монархии и установления республики, и была масса других волнующих сведений: описание состава эмульсии, которая способна обезобразить лицо жертвы или ослепить её; руководство, как можно заразить спальню чумными бациллами; имена и адреса политических и общественных деятелей, а также информация весьма пикантного свойства — характеристики восьмидесяти пяти благородных дам Мюнхена, которых собирались привлечь в задуманный Цваком особый сестринский орден. В задачи этого ордена входило бы оказание «братьям» интимных услуг, причём предполагалось, что «братья» и «сестры» будут отдаваться природному влечению, скрывая лица под масками.

Узнав об этом, курфюрст Баварии Карл Теодор высочайшим указом запретил деятельность иллюминатов под страхом усечения головы.

Надо полагать, на его месте так поступил бы каждый. Или вы спасаете человечество, или предаетесь разврату — иных вариантов нет.