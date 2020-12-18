Ида Галич намекнула на расставание с мужем

18.12.2020, 11:48, Разное

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Слухи о том, что в семейных отношениях Иды Галич и Алана Басиева не все так гладко, ходили не первый месяц, но подтвердились только сейчас. Звезда Instagram написала на своей странице, что 2020-й год стал переломный и для нее в том числе.

Ида Галич и Алан БасиевРебятки, этот год был реально сложным. Понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас свое счастье в виде свадьбы и так далее. И глупо на моем месте кричать о том, что мы эту тему оставили в покое. У нас все хорошо, у каждого по-своему, насколько сейчас это возможно,- написала Ида, дав понять, что в их с Аланом Басиевым жизни наступил новый этап. Она также отметила, что “сейчас спокойна и расслаблена, если так можно сказать”.

Ида Галич и Алан БасиевИда Галич вышла замуж в 2018 году. Ее избранником стал Алан Басиев. 7 февраля 2020 года у супругов родился сын – мальчика назвали Леон, и, конечно, практически сразу блогеры представили его своим подписчикам в Instagram, где на пару в общей сложности подписано более 7 миллионов человек. Также супруги поделились новостью о приобретении нового жилья – дома в Подмосковье, который больше похож на замок:

Если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка #спасибо #ипотечный замок.

Похоже, что решать вопрос с ипотекой приходится самой Иде – в этом году она заняла третье место в рейтинге Forbes среди тех, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram. Издание оценило ее заработки в 0,85 миллиона долларов. Сколько зарабатывает Алан Басиев, неизвестно.

Ида Галич с сыном Леоном