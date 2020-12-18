Мнение: О скором π-це в Крыму и… некоторых других местах

18.12.2020, 11:44, Разное

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Нынешний год, к сожалению, богат на катастрофическую лексику. Слова кризис, коллапс, катастрофа, крах и просто π-ц употребляются для описания происходящих и предстоящих событий слишком часто. Но, к сожалению, и слишком часто – оправданно.

Как и в этом случае, про который уже и совсем пропутинские эксперты пишут вот что: «Мы не можем предугадать, когда наступит #катастрофа — то, что она не произошла до сих пор, и так большая загадка». Речь в этой докладной записке про #Крым… и не только.

Ещё одна цитата. «На рынок теплоснабжения подкрадывается коллапс. Из-за закрытия или перехода предприятий на альтернативный режим работы, энергетики потеряли крупнейших потребителей — тонкий баланс и до кризиса убыточного рынка нарушен, остаётся выкручиваться самим и… выкручивать вентили».

Путинский ОНФ озаботился проблемой холодных труб к большой пресс-конференции. И сам же пришёл в шок от увиденного по городам и весям.

По данным ОНФ, почти две трети теплосетей страны критически изношены. Особенно катастрофичная ситуация в Саратове (процент износа – 95%), Крыму (89%) и на Дальнем Востоке (85%). В остальных регионах-рекордсменах по числу жалоб на замёрзшие квартиры – Волгоград, Саратов, Брянск, Красноярск, Челябинск, Рязань и Амурская область – износ колеблется около 50-60%. По словам экспертов, положение требует незамедлительных мер уже вчера.

Но пока удаётся в лучшем случае латать дыры. А проблема низких градусов в трубах имеет не только технические, но и экономические причины. По словам экспертов, от недобора доходов энергетики страдают по всей стране — успешность латания финансовых дыр прямо зависит от сговорчивости региональных властей и совести термомагнатов.

Так, в городе-рекордсмене по холодному негативу Вологде главный поставщик тепла «Концессии теплоснабжения» объявил о дефолте — в ответ на кризис там решили крутить не вентили, а миллиарды. Последние пять лет энергетики Вологды раздали государственным и частным инвесторам на 16,1 млрд руб. облигаций модернизации коммунальной инфраструктуры. А сейчас компания отказалась выплачивать купоны из-за отсутствия денежных средств на счету. При этом до заявленной модернизации теплосетей привлечённые финансы не дошли: износ теплосетей вологодчины остаётся в пределах 85-90%.

Это один пример из многих. «Из-за опасности социального взрыва властям приходиться сдерживать #цены в сфере ЖКХ, потому отрасль балансирует на грани. Но тем временем, коллапс приближается, а ресурсов на модернизацию по-прежнему нет. Ситуация подходит к точке невозврата — и лучше решать её сейчас, несмотря на #кризис, чем дожидаться пока люди начнут замерзать в квартирах», – предупреждают в ОНФ.

И что-то знакомое слышатся в этих прогнозах.

Да, лет 15-18 назад о таких же точно рисках предупреждала «Единая #Россия». Процент износа коммунальной инфраструктуры в целом по стране назывался тот же – две трети и выше. Что ставит ЖКХ на грань катастрофы.

С тех пор немало воды и денег утекло. Только нефтяных доходов российская казна получила под 2 трлн долл. Это почти вторая #экономика РФ, между прочим. Но… коммунальный воз проблем и ныне там. Ничего не изменилось. Хвалёная #стабильность…

А где же #деньги? Куда они ушли? Может, тоже нужно спросить у Путина?