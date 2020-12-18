 

Чубайс указал на стратегический провал России

18.12.2020, 11:42, Разное
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После назначения на должность специального представителя российского лидера по связям наше страны с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил сложившуюся в этой сфере ситуацию, передает Общественная служба новостей. Он подчеркнул, что почти все задачи, которые были поставлены Владимиром Путиным относительно достижения энергоэффективности, оказались не выполнены.

Ситуацию усугубляет еще и то, что даже основные показатели находятся на крайне низком уровне. Такую ситуацию можно охарактеризовать как стратегический провал, уверен Анатолий Чубайс. “И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации”, – подчеркнул он.



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